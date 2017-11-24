Aç kurtlar koyunları telef etti

Havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yerleşim birimlerine kadar inen aç kurtlar, koyun sürülerine saldırdı. İlçenin Kuzköy köyünde gündüz saatlerinde bahçede otlayan koyunlara saldıran aç kurtlar 10 koyunu telef etti. Koyunları telef olan köylüler "Havaların soğuması ile yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yabani hayvanlar şehir merkezlerine inmeye başladı. Gündüz vakti bahçede otlayan koyunlara saldırıp 10 koyunumuzu telef ettiler. Biz duruma hakim olana kadar kısa zaman içerisinde yaptılar bunu. Sürü halindeydiler” dediler.

Köylüler, başka mağduriyetlerin yaşanmaması için yetkililerden yaban hayvanlarına doğaya yem bırakarak aç kalmalarını ve yerleşim alanlarına saldırmalarını engellemelerini istediler.