Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 09:56

Aç kurtlar koyunları telef etti

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kuzköy köyünde aç kalan kurtlar köye indiler , köylülerin bahçede otlattıkları koyunlara saldıran kurtlar 10 koyunu telef etti.

Aç kurtlar koyunları telef etti

24 Kasım 2017 09:56


Havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yerleşim birimlerine kadar inen aç kurtlar, koyun sürülerine saldırdı. İlçenin Kuzköy köyünde gündüz saatlerinde bahçede otlayan koyunlara saldıran aç kurtlar 10 koyunu telef etti. Koyunları telef olan köylüler "Havaların soğuması ile yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yabani hayvanlar şehir merkezlerine inmeye başladı. Gündüz vakti bahçede otlayan koyunlara saldırıp 10 koyunumuzu telef ettiler. Biz duruma hakim olana kadar kısa zaman içerisinde yaptılar bunu. Sürü halindeydiler” dediler.


Köylüler, başka mağduriyetlerin yaşanmaması için yetkililerden yaban hayvanlarına doğaya yem bırakarak aç kalmalarını ve yerleşim alanlarına saldırmalarını engellemelerini istediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç