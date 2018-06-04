Şenlikoğlu, “24 Haziran’a kadar çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmamak adına Cumhurbaşkanımızın bizzat bizler aracılığı ile Giresunlu Hemşerilerimize iletmemizi istediği selamı, sizlere iletmeye geldik” dedi.

Esnafın dilek ve temennilerini dinleyen AK Parti Giresun İl Başkanı Avukat Aytekin Şenlikoğlu ziyaretleri esnasında şunları söyledi:

“Bu aşikârdır ki özellikle Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz Giresun’a ayrı bir önem veriyor. İlk günkü aşkla ve yeniden diriliş heyecanıyla birkaç ay önce Giresun’umuzda Cumhur, büyük coşku ile Reis’ini ağırladı. Hamdolsun bundan önce Giresun bizleri mahcup etmediği gibi, bundan sonrada etmeyecektir. Millete hizmet yolunda, kutlu yürüyüşümüzün baş mimarı Cumhurbaşkanımıza desteğin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok. Giresun’umuz seçimlerde Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize destek verdi. İnşallah 24 Haziran’da sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak yeniden kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti artık yeni bir yola girecek ve Türkiye şahlanacaktır. Ülkemiz, Devletimiz, Milletimiz, Vatanımız, Bayrağımız namerde, merde muhtaç olmayacağı gibi etkilenen, yönetilen değil etkin olan ve yöneten bir ülke olma yolunda yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemin esası Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü meclistir. İnşallah Giresunumuzu Ankara’da temsil edecek 4 milletvekili arkadaşımızı güçlü meclisin içerisine dâhil edeceğiz. Burada sizlerin desteğinizi istiyoruz.”