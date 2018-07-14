yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Şenlikoğlu “15 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetimize, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı; ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu FETÖ terör örgütü ve onun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantıları tarafından haince bir darbe girişimi yapıldı. Hamdolsun devletimiz ve milletimiz büyük bir kahramanlık ve feraset içerisinde bu hainliğe ve iç ve dış destekçilerine bundan 103 yıl önce yine bu topraklarda Çanakkale’de, nasıl cevap verdiyse aynı kararlıkla ve duruşla yine gereken cevabı vermiştir. Bu tür hain işgal girişimleri devletimiz ve büyük Türk milletinin gücü karşısında asla başarılı olamamıştır ve olamayacaktır. Ne acı ki ülkemizin savunması için alınmış silahlarla ve yine kamuya ait her türlü imkânı kullanmak suretiyle darbe girişiminde bulunulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainler, dünya üzerinde gazi unvanına sahip tek meclisi olan TBMM’ye saldırmış, yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar vermişlerdir. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkûm edilmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi kahraman halkımızı tüm ülkede olduğu gibi güzel ve dirayet sahibi hemşehrilerimizi de sokaklara dökmüş ve halkımız demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımızın ayağa kalkması neticesi bir destan olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.