Dönem Giresun Milletvekili adaylarını düzenledikleri toplantıyla tanıttı.

Giresun 17 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında AK Parti yöneticileri, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve binlerce partili katıldı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Avukat Aytekin Şenlikoğlu yaptı. 2002 yılında ‘Haydi Anadolu’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Şenlikoğlu, “Çıkmış olduğumuz uzun bir yolda duraksamadan yürümeye devam ediyoruz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sağa sola bakmadan ardımıza bakmadan yürüyoruz hamd olsun. Her bir seçim bir öncekinden daha önemli ama önümüzdeki seçim gerçekten özel bir seçim 1 kasım hassasiyet içeren bir seçim Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye cumhuriyetin 1. Başkan olacağı bir seçimdir Giresun’da bu zamana kadar alacağı en yüksek oy alacağı bir seçimdir. Buradan en yüksek desteği vermek zorundayız” dedi.

Şenlikoğlu son olarak ise Başbakan Binali Yıldırım’ın 31 Mayıs’ta Giresun’da miting yapacağını ifade etti.

İl Başkanı Şenlikoğlu’nun ardından AK Parti 4. sıra Milletvekili adayı Serdar Demirkan kürsüye çıkarak selamla konuşmasında bulundu. Demirkan konuşmasında, “Girmiş olduğu tüm yarışlarda başarısını artıran AK Parti inşallah bu seçimde de gücünü daha artırarak muvaffak olacaktır. Siz AK Partililere güvenimiz sonsuz. Bu seçimde inşallah Allah izin verirse Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye cumhuriyetinin ilk Başkanı yapacağız ve Giresun’da 4’te 4 yapacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili ve 27. Dönem 3. sıra adayı avukat Sabri Öztürk ise yaptığı konuşmada 15 Temmuz ruhuna vurgu yaparak “1 Kasımda bizlere görev verdiniz. 4 yıl hizmet etmeye çalıştık. Hiç bir parti gözetmeden herkese kapımızı açık tuttuk. 15 Temmuz’da işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Mecliste bombalar altında sizleri temsil etmeye çalıştık. Türkiye ne kadar terör örgütleri varsa saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hem Fırat Kalkan’ı hem de Zeytin Dalı Operasyonuyla terör koridorunu paramparça ettik. Tüm amacımız AK Parti ailesi olarak Türkiye’nin kazanımlarını daha da artırmak. Bunun için ’Güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye ve güçlü Giresun’ diyoruz” diye konuştu.

10 yıl Bulancak Belediye Başkanlığını yaptığını hatırlatarak o dönemde nasıl biliniyorsa milletvekilliği döneminde de öyle olacağını kaydeden AK Parti Giresun 2. sıra milletvekili adayı Kadir Aydın ise yaptığı konuşmada, “Bu dava burada bitmeyecek onun için diyoruz ki durmak yok yola devam. Öncelikle hepinize minnettarız. Gerçekten bizden daha fedakarsınız. Ramazan günü milletimize minnet duyuyoruz. Bu Kadir Aydın bugüne kadar nasıl bilindiyse milletvekili seçimlerinin ardından da aynı Kadir Aydın olacaktır söz veriyorum. AK Parti 16 yıldır iktidarda Giresun’da bakanımız başta olmak üzere herkesin hizmetlerde emekleri var. AK Parti döneminde bitmeyen hiç bir hizmet yoktur. Bizim çizginiz Erdoğan’ın çizgisidir aynı hızla aynı şevkle koşmaya devam edeceğiz. Ankara’ya yük olmak için değil yük almak için gideceğiz. Yolunuz yolumuzdur her şey Giresun için” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili ve 27. Dönem 1. sıra milletvekili adayı Cemal Öztürk, Giresun ve Türkiye’nin emrinde olduklarını vurguladı.

Cemal Öztürk, “Ekonomiyi daha da geliştiren, demokrasisini daha da geliştiren bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Milletimiz Türkiye’nin kaderini 2002 yolunda ak kadrolara emanet etti. 16 yılı bitiriyoruz, milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Güven ve istikrarı sağladık. Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu dosta ve düşmana gösterdik. İstikrarlı yönetimle neler başlatılacağını göstermiş olduk. Tüm bunları cumhurbaşkanımızın liderliğinde göstermiş olduk. 24 Haziran günü bize vereceğiniz güçle yeni hedeflere koşmak için huzurlarınızdayız. Giresun ve Türkiye’nin emrindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından tüm adaylar platforma çıkarak partilileri selamlayarak gazetecilere poz verdi.