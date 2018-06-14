AK Parti Giresun Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

24 Haziran Seçimlerinin önemini vurgulayan AK Parti Giresun Milletvekili Adayı Serdar Demirkan “Türkiye’ye göz dikenlere, Türkiye’den ne koparırız diye bakanlara ve Türkiye’nin gelişimini durdurmaya çalışanlara karşı milletimizle beraber el ele vererek birlik, bereket, bolluk hikâyemizi devam ettireceğiz inşallah. Bu düşünce içerisinde olanlara en güzel cevabı ve en güzel dersi 24 Haziran’da milletimiz verecektir. Gündemi ülkemize yapılan yatırım ve projelerin durdurulması, yıkılması, satılması olanlar şunu bilmeli ki ülkemiz iki dudak arasında gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen bir ülke konumundadır. Eski Türkiye yok, masada kaybeden Türkiye yok. İşte 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha büyük ve daha güçlü olma yolunda ilerleyeceğiz. Bizler hizmetimizi milletvekili olarak sürdürmek, AK Parti’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı’ ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmete talip olmak için yola çıktık. Laf üretmek yerine hizmet edeceğiz, proje üreteceğiz. Yeni üreteceğimiz projelerimiz ile yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koyma gayreti içinde olacağız. Halkımız şunu çok iyi biliyor, ‘Yaparsa AK Parti Yapar’ ” diye konuştu.