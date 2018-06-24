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24 Haziran 2018 13:11

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk oylarını kullandı

Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun Milletvekilleri ve adayları Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk oylarını kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk oylarını kullandı

24 Haziran 2018 13:11


Oy kullanımından sonra değerlendirmede bulunan Milletvekili Cemal Öztürk, “Oyumuzu baba ocağımız Çanakçı ilçesi Akköy’de kullandık. Rabbim hepimiz için hayırlısını versin. Vatanımıza, milletimize, memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.


“Türkiye’de çok önemli bir seçim yapılıyor” diyen Cemal Öztürk şöyle devam etti;


“Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milletimizin, Güçlü Devlet, Güçlü Milli İrade için Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize güçlü destek vereceğine inanıyorum. Hemşerilerimiz, AK Partinin yaptıklarını biliyor ve daha güçlü bir destekle bizi destekleyeceklerdir. Giresunlulara şimdiden Türkiye’nin şahlanışının devamı için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.”


Milletvekili Sabri Öztürk ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, “Oyumuzu Merkez Çıtlakkale Mahallemizde kullandık. Ülkemize, Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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