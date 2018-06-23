AK Parti sevdası engel tanımadı

AK Parti Teşkilatının ’Sevgi Yürüyüşü’nde bir engelli vatandaş koltuk değnekleriyle yürüyüşün en ön sırasında yer aldı.

Yeniyol mevkiindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan çok sayıda partili, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı’na kadar ’Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi. Milletvekili adayları ve partililerin yanı sıra yürüyüş yapanlar arasında bir bacağını trafik kazasında kaybetmiş engelli Saim Öztürk’ünde koltuk değnekleriyle yürümesi dikkat çekti.

Atatürk Meydanı’nda tamamlanan yürüyüş İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun konuşmasıyla sona erdi. Şenlikoğlu, "Bugünkü coşkunuza, bugünkü heyecanınıza saygıyla eğiliyorum. Ümit ediyorum ki 24 Haziran akşamı tarihi yazacağız. Bugünü tarih kitabının ön sözüne yazdık. İnşallah hep birlikte muzaffer olacağız ve Giresun’u her zaman olduğu gibi hem Cumhur İttifakı’nda hem de milletvekilliğinde en yüksek oy oranıyla temsil edeceğiz. Giresun sevdasıyla, heyecanıyla, geçmişiyle, geleceğiyle, bugünüyle ve geleceği ile dirilişin şahlanışın hikayesini yazıyor. İnşallah 2023 Türkiye’sine giderken şahlanışın şehri olmaya hazırız. Uzun bir seçim sürecinden geçtik, artık sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Yürüyüş için toplanan vatandaşlar İl Başkanı Şenlikoğlu’nun teşekkür konuşmasının ardından dağıldı.