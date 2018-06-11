Bakan Eroğlu Giresun’da

Açılış töreni öncesi Bakan Eroğlu, Giresun Valiliği’nde Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Vali Harun Sarıfakıoğulları ve daire amirlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda açıklama yapan Bakan Eroğlu, 163 milyon lira bedelli 13 tesisin açılış ve temel atma törenini yapmak için Giresun’da bulunduğunu söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Giresun’da 13 tesisten 2’sinin açılışını gerçekleştireceğiz, 11 tesisinse temelini atacağız. Tesislerin biri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, biri ise Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Giresun’a kazandırıldı. Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak 1 ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak bir tesisin de temeli atılacaktır. Temeli atılacak ve açılışı yapılacak 13 tesisin maliyeti ise 163 milyon lira değerinde çok önemli projelerdir. Bu projeler içerisinde DSİ tarafından inşa edilecek Çamoluk Usluca Barajı, Çamoluk Yenice Barajı, Şebinkarahisar Dönençay Barajı Sulaması, Alucra Barajı Sulaması, Şebinkarahisar Ovacık Barajı Sulaması, Şebinkarahisar Toplukonak Göleti Sulaması, 3 taşkın koruma tesisi ile ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmalarla, Köroğlu Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezinin temelini atacaktır. Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 bin 80 dekar zirai alan suya kavuşacak. Bir milyon 140 bin metreküp su biriktirilecek. İl merkezi ve 3 ilçe taşkın zararlarından korunacak” dedi.

Ormanlık alanların arttırılması ile orman köylülerinin destekleneceğini de açıklayan Bakan Eroğlu “Eskiden ormanlara girilmesi yasaktı. Şimdi ise ormanlar, orman köylülerinin menfaati için gelir getirici hale getiriliyor. Ormanlarımızda ceviz, badem gibi ürünler yetiştirilerek, köylülerimize bırakılıyor. Bu kapsamda bugün kura çekimiyle 10 aileye gelir getirici tür, 11 aileye de ORKÖY sertifikası vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, 2017’nin Eylül ayında Giresun’a geldiğinde 102 proje müjdesini verdiğini de hatırlatarak bu projelerden 72 tanesinin tamamlandığını, kalan 30 projenin ise bir kısmının bu yıl içerisinde tamamının ise 2019 yılı içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Eroğlu, ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar Giresun’a 1 milyar 300 milyon lira yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.