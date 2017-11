Başkan Bozbağ’a basın mensuplarından "Geçmiş olsun" ziyareti

Lig’in 12. Haftası’nda Altınordu ile deplasmanda oynanan maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ’a Giresun’da görev yapan basın mensupları "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozbağ, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 1990 yılından bu yana sağlık problemleri olduğunu belirten Bozbağ, “Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bilindiği üzere benim kalpteki rahatsızlığım çok uzun sürelerden beri devam ediyor. Tabi bunun sonucunda olan heyecan ve üzüntüden yaşadığım kalp ritminde ki bozukluktan kaynaklanan bir bayılma oldu. Tetkikler devam ediyor. Sağ olsun benim 15 senedir beni Ada Hastanesi kardiyoloji Uzmanı Rıdvan Uçar takip ediyor. İnşallah iyi olacak belirli bir süre belki statta olamayacağım öyle görünüyor ama kalbim gelmek istiyor. Onunla ilgilide doktor beyle son kez konuşacağım. Tedavi devam ediyor inşallah iyi olacak” dedi.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

“Bu mücadelelinin içinde hastalık var iyi gün var kötü gün var her şey var” diyen Bozbağ, “Bizde şansız bir gün yaşadık çok şükür ayaktayız biz bu memlekete bir söz verdik bu sözün içerisinde her şey var biraz önce söylediğim gibi. Acısı tatlısı çok olay yaşıyoruz ve bu olaylar sonucunda aile oluyorsunuz zaten. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz sonucu ne olursa olsun bunu Rabbim bilir. Hep beraber arkadaşlarla bu takımı bir üst lige çıkartmak için 12 Mayıs’taki son maça kadar aynı kararlılıkla çalışmamıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Altınordu maçı için çok ilginç bir maç oldu ifadelerin kullanan Bozbağ şöyle devam etti:

“Çok ilginç bir maç oldu Altınordu maçı ilk yarı her zamanki gibi son üç haftadır çok kötü oynayan bir takım ikinci yarı gerçekten şampiyonluğu oynayan bir ekip görüntüsünde bir takım. Bu maçın gerçekten 2-0’dan dönmesini sağlayan tüm futbolcularımı, teknik heyeti tebrik ediyorum. Sonuçta futbol bu görüyorsunuz 3 büyüklerin yaptıklarını olmayacak takımlardan kimisi 5 yiyor kimisi 3 yiyor futbolun içinde her şey var önemli olan dik durmak camiayı birlik beraberlik içerisinde tutmak. Benim tek ricam bu takımı yalnız bırakmasınlar. Bu takım önemli işler yapacak daha ligde 23 hafta var bu köprünün altından nice sular akar burada biz ne kadar dirayetli durursak, ne kadar dik durursak ne kadar bir birimize sarılırsak başarı o kadar yakın o kadar kısa zamanda gelecek. Şu unutulmasın bu takım hangi şaftlarda olursa olsun her maça kazanmak için çıkacak ve 41 senelik özlem için çıkacak saldıracak, savaşacak saldırmayan, savaşmayan hiçbir oyuncu ben Giresunspor’da tutmayacağım. Bunu sezon başında da söyledim şimdide söylüyorum.”

“Cumartesi iki büyük talkım kazanmak adına savaşacak”

Sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maçı da değerlendiren Bozbağ, her iki takımında büyük camialar olduğunu kaydetti. Ankaragücü’nün seyircisi ile kenetlenmiş bir takım olduğunu vurgulayan Bozbağ, “iki büyük takımın cumartesi Atatürk stadında kazanma savaşı olacak ben inanıyorum Giresunspoır’un bu savaştan galip çıkacağına. Burada tek ricam Giresun’un bu hafta şehrinin takımını yalnız bırakmasın bunlar önemli günler bunlar şampiyonluğa etki eden maçlar insan seyircisi ile sevinirse seyircisi ile üzülürse büyük bir camia oluyor. İnşallah bizde hep beraber Cumartesi akşamı o statta sevineceğiz. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kurala uymayan gider”

Recep Aydın’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili konuşan Mustafa Bozbağ, “Yaptığı disiplinsiz hareketler için kadro dışı kaldı. Kalben Giresunspor’u hissetmeyen gelsin bize söylesin dedik Recep tabi daha genç yani bir camiada bazı kurallar vardır o kuralların dışına çıkarsanız nasıl evimizde babamız bir kuralın dışına çıktığımızda uyarır Recep te bazı disiplinsiz hareketlerde bulundu böyle bir taktir geldi yönetim kurulundan bana iletildiğinde benimde şahsımla hem fikiriz bakacağız zaman her şeyin ilacı” dedi.