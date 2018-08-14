Serbest piyasada fındık alımlarının beklenenin altında gerçekleştiğini ifade eden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, bu fiyatlar karşısında devlet müdahale alımları yapacaksa hem maliyet hem de üretici memnuniyeti açısından mutlaka FİSKOBİRLİK üzerinden yapması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar yaptığı açıklamada “Bizim serbest piyasada beklediğimiz fiyat elbette bugün alım yapılan fiyat değildi. Devlet bu durum karşısında müdahale alımı yapacaksa 70-80 yıllık tecrübesiyle bu işi en iyi yapan FİSKOBİRLİK’e yaptırmalıdır. FİSKOBİRLİK’in Borçka’dan, Sakarya’ya kadar bölgede altyapısıyla konuşlanmış, yörede üreticilerin ortaklığını içeren bir kurumdur. Bu hem maliyeti düşürecektir hem de üretici memnuniyetini sağlayacaktır. Bu görevi yasal açıdan TMO’ya vermiş veya veriyor olsa da TMO mutlaka bir protokolle müdahale alımlarını FİSKOBİRLİK’e yaptırmalıdır. Çünkü TMO bölgede konuşlu değildir. Geçici olarak personel getirmekte, depolar tedarik edilmektedir. Personellerin hacrağı, maaşı, depo kiraları TMO üzerinden hazineye bir maliyettir. Oysa ki FİSKİBİRLİK’in zaten bölgede depoları, personelleri bulunmaktadır. Ayrıca üreticiye sorulmuş olsa yüzde 90’ı da alımları FİSKOBİRLİK’in yapmasını isteyecektir. Tabi ki bu işten FİSKOBİRLİK, üretici ve maliyet açısından hazine de fayda sağlamış olacaktır. Bu nedenle hem maliyet hem de üretici memnuniyeti açısından FİSKOBİRLİK’e yaptırılmalıdır” dedi.