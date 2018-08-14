Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 11:34

Bayraktar: “Fındıkta müdahale alımlarını FİSKOBİRLİK yapmalıdır”

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta müdahale alımlarının mutlaka FİSKOBİRLİK üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

Bayraktar: “Fındıkta müdahale alımlarını FİSKOBİRLİK yapmalıdır”

14 Ağustos 2018 11:34


Serbest piyasada fındık alımlarının beklenenin altında gerçekleştiğini ifade eden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, bu fiyatlar karşısında devlet müdahale alımları yapacaksa hem maliyet hem de üretici memnuniyeti açısından mutlaka FİSKOBİRLİK üzerinden yapması gerektiğini ifade etti.


Bayraktar yaptığı açıklamada “Bizim serbest piyasada beklediğimiz fiyat elbette bugün alım yapılan fiyat değildi. Devlet bu durum karşısında müdahale alımı yapacaksa 70-80 yıllık tecrübesiyle bu işi en iyi yapan FİSKOBİRLİK’e yaptırmalıdır. FİSKOBİRLİK’in Borçka’dan, Sakarya’ya kadar bölgede altyapısıyla konuşlanmış, yörede üreticilerin ortaklığını içeren bir kurumdur. Bu hem maliyeti düşürecektir hem de üretici memnuniyetini sağlayacaktır. Bu görevi yasal açıdan TMO’ya vermiş veya veriyor olsa da TMO mutlaka bir protokolle müdahale alımlarını FİSKOBİRLİK’e yaptırmalıdır. Çünkü TMO bölgede konuşlu değildir. Geçici olarak personel getirmekte, depolar tedarik edilmektedir. Personellerin hacrağı, maaşı, depo kiraları TMO üzerinden hazineye bir maliyettir. Oysa ki FİSKİBİRLİK’in zaten bölgede depoları, personelleri bulunmaktadır. Ayrıca üreticiye sorulmuş olsa yüzde 90’ı da alımları FİSKOBİRLİK’in yapmasını isteyecektir. Tabi ki bu işten FİSKOBİRLİK, üretici ve maliyet açısından hazine de fayda sağlamış olacaktır. Bu nedenle hem maliyet hem de üretici memnuniyeti açısından FİSKOBİRLİK’e yaptırılmalıdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç