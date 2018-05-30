Bektaşoğlu İnce ile mitinglerde

Son olarak bir grup milletvekilleriyle birlikte İnce’nin Trabzon ve Artvin programına katılan Bektaşoğlu, yaptığı değerlendirmede, halkın ilgisi ve mitinglerde yaşanan coşkuya dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

Bektaşoğlu, yaptığı açıklamada “Erzincan, Sivas, Ege, Trakya, Çanakkkale’den sonra Doğu Karadenizdeydik. Trabzon’da sağanak yağmura rağmen 10 binlerin doldurduğu bir meydanı gördük ve bunlar bizlere iktidar müjdesi gibi geliyor. Alanlar, meydanlar, sokaklarda 1978’lerdeki rahmetli Bülent Ecevit’in oluşturduğu gibi bir heyecan ve coşku var. Türk halkı İnce’yi benimsedi” dedi.

Muharrem İnce’nin ve partisinin seçim bildirgesinde yer alan vaatlerin taahhütleri olduğunu, Türkiye’yi yönetme politikalarını içerdiğini vurgulayan CHP Milletvekili Bektaşoğlu, “Allah’ın izniyle, milletimizin tercihiyle İnce’nin Cumhurbaşkanlığında, CHP’nin sayısal üstünlüğüne sahip bir parlamenter sistemle inşallah ülkemizi esenliğe kavuşturacağız” diye konuştu.

Giresunla ilgili pek çok proje ve hedeflerinin olduğunu belirten Bektaşoğlu, “Bildirgemizde Fiskobirlik’in yeniden eski günlerine döndürüleceğini, devlet desteği ile fındığın hak ettiği değere ulaşacağını söylüyoruz. İnce, Trabzon’da da söyledi, her fırsatta da söylüyor; Cumhurbaşkanı olması halinde fındık Ağustos ayında 15 TL’den satın alınacak. Üreticimizi yabancı şirketlerin insafına bırakmayacağız.13 Haziran’da Muharrem İnce’nin Giresun mitingini gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah görkemli bir miting gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye cumhuriyete demokrasiye sahip çıktığımız göstereceğiz. Şimdiden bütün halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.