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31 Aralık 2016 16:40

Belgesel değil, Giresun dağları

Belgesel değil, Giresun dağları

31 Aralık 2016 16:40

Giresun’da, yaban hayvanlarının çeşitliliğini araştırma çalışmalarında ekiplerin kameralarına takılan görüntüler belgeselleri aratmadı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12’nci Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar sırasında, kurt, yaban domuzları, çakal, tilki ve yaban keçilerinin yanı sıra kaya kartalları da görüntülenerek ortaya belgesel niteliğinde görüntüler çıktı.
Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sisdağı ve Akılbaba Dağları arasında yapılan çalışmalar yılda 4 defa yapılıyor. Çalışmaların neticesinde Karadeniz’deki yaban hayatı ve hayvanların envanteri çıkartılıyor.



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