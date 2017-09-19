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19 Eylül 2017 18:16

Bozbağ: "El birliği ile 40 yıllık özlemi bitireceğiz"

TFF 1.

Bozbağ:

19 Eylül 2017 18:16

Lig’in 5. haftasını liderlik koltuğunda tamamlayan Akın Çorap Giresunspor’da moraller yerinde.


Yeşil-beyazlıların Başkanı Bozbağ: "Bu şehir bu mutlulukları çok bekledi. İnşallah el birliğiyle bu kentin 40 yıllık özlemi bitireceğiz" dedi.


Ligin başlamasıyla 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla ligin en iddialı takımı olduğunu gösteren A. Ç. Giresunspor, Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında yarın Cizrespor ile sahasında karşılaşacak. Lig ve Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçların hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Yeşil-Beyazlı ekipte moraller yerinde.


Karadeniz temsilcisi A.Ç Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı ilk 5 haftalık değerlendirmede hedefleri doğrultusunda sorunsuz bir şekilde ilerlediklerini söyledi.


Süper Lig’e yükselmek için çabaladıklarını ifade eden Bozbağ, “Bizim bir hedefimiz var. O da bu sene Süper Lig’e yükselmek. Şu anda lideriz. Bu şehir bu mutlulukları çok bekledi. İnşallah el birliğiyle bu kentin 40 yıllık özlemi bitireceğiz. Giresunspor taraftarından bu takıma destek olmalarını bekliyoruz. Atatürk Stadı’ndaki maçlarımızda boş yer olmamalı” şeklinde konuştu.


Peş peşe iki hafta iç sahada oynayacaklarını ve hedeflerinin bu müsabakaların sonunda 19 puana yükselmek olduğunu kaydeden Başkan Bozbağ, “Ligin iyi ekiplerinden olan Elazığspor ve Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşmaları kayıpsız geride bırakmayı hedefliyoruz. Denizlispor karşılaşmasını oynadık, kazandık ve de sevincimizi yaşadık. Artık bu karşılaşma geride kaldı. Takımımız peş peşe yapacağı bu iki karşılaşmayı da kazanacak güçtedir. Bunu başaracağız ve alttaki takımlarla aradaki farkı daha da açacağız” değerlendirmesinde bulundu.




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