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Bu yol sevgiye götürüyor

Giresun’un Görele ilçesinde kurulan ‘sevgi yolu’ görenlerin ilgisini çekiyor.

Giresun'un Görele ilçesinde kurulan ‘sevgi yolu' görenlerin ilgisini çekiyor.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'in çocukluk hayali olan projeyi hayata geçirerek ilçede bulunan mendireğin üzerine kalp temalı peyzaj çalışmasıyla yürüyüş yolu sevgi yoluna dönüştürüldü.


Yapılan yenilikçi ve görsel çalışmalarla amaçlarının Görele'yi sevgi şehri yapmak olduğunu belirten Erener, “Görele'ye sevgimizi katıp güçlendirerek, projelerimizi yansıtmaya devam ediyoruz. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Mendirek Çay bahçemize peyzaj çalışmalarımızla sevgi yolu kazandırarak, bu yolumuzu kalp temalı donatı elamanlarıyla süsledik. Yapacak olduğumuz ışıklandırma çalışmalarımızla da Mendirek çay bahçemize ayrı bir hava ve heyecan katacağımızı düşünüyoruz. Sevgimizi Görele'nin görselliğine katıp, vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Sevginin açamayacağı bir kapının daha olmadığı inancındayız. Biz belediye olarak ilk gün ki aşkla beraber hizmetlerimizi dolu dolu sürdürüyoruz” dedi.

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