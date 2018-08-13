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13 Ağustos 2018 15:36

CHP 26. Dönem Giresun Milletvekilinden sağduyu çağrısı

CHP 26.

CHP 26. Dönem Giresun Milletvekilinden sağduyu çağrısı

13 Ağustos 2018 15:36

Dönem Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, bizzat ABD Başkanının ve uluslararası finans kuruluşlarının, spekülasyon ve manipülasyonlarıyla ülkemize dönük saldırılasılarının artarak ekonomimizi çökme noktasına getirdiğini söyledi.


Bektaşoğlu yaptığı açıklamada “Şimdi söz konusu vatandır. Kimse kaygı ve endişeye kapılmasın. Bu darboğazı, kara günleri elbette geçeceğiz. Bunun için her türlü fedakarlığa, desteğe, katkıya hazırız.


Ama kimse sadece milletimize bu bedeli ödetmeye kalkmasın. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu dönem sadece zaten ekonomik kayba uğrayan, mağdur olan, yoksullaşan yurttaşlarımızın fedakarlığı ile değil, ciddi ekonomik kural ve kararlarla, piyasaları sakinleştirecek söylemlere geçilmelidir” dedi.




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