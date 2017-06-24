Partisinin iftar programında konuşan CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, kendisinin de katıldığı Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi. Bektaşoğlu “CHP’ye yakışan bir düzen ve disiplin içinde, bizim de dönüşümlü olarak, nöbetleşe katıldığımız yürüyüşümüz toplumun her kesiminden gelen yoğun bir ilgiyle sürüyor. Halkın barışçıl, demokratik, şiddet içermeyen eylemlerde birleşerek haklı taleplerini dile getirmelerinden korkuyorlar. Hep bir ağızdan koro halinde bağırıyorlar. Ama bizi yıldıramayacaklar. Bu kutlu yürüyüşümüz sürecek. Onlara rağmen bu kervan yürüyecek. İstanbul’a inşallah 1 milyon kişiyle gireceğiz. Haklıyız ve mutlaka kazanacağız” ifadelerini kullandı.