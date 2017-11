Giresun İl Özel İdare’nin bina yapımına yaklaşık 16 milyon lira harcama yaptığını hatırlatan Yılmaz “Giresun İl Özel İdaresi kıt kaynaklarla kendine ait hizmet binası olarak başladığı inşaat bugün yüzde 80 oranında tamamlanmıştır. Ancak ne yazık ki hizmet binası mı yoksa otel mi olsun bir türlü karar verilememiştir. Özel İdare birimleri hizmet vermek için 4-5 parçaya bölerek değişik binalara taşınmıştır. Her taşınacağı bina için de 3-4 milyon lira tadilat harcaması yapmıştır. Bununla birlikte o gün kıt kaynaklarla yapılan bina önce otel olacaktı. Biz yüzde 80’i tamamlanmış olan binanın otele dönüştürülmesinin mümkün olmayacağını ifade ettik, belediyeye ise üzerine düşeni yaparak her türlü imar tadilatlarını otel olsun diye yaptı. Gelinen noktada ise otel yapmak için binayı alan her yatırımcı sonradan vazgeçti. Yaklaşık bir yıla yakındır da inşaata bir çivi çakılmadı. Oysaki bu bina bitirilmiş olarak kiraya verilseydi hem bu milletin parasına yazık olmazdı hem de çürümeye terk edilmezdi. Ya da en azından özel idare kendisi hizmet binası olarak kullanırdı ve hizmet vermek için atıl durumdaki binalara milyonlarca lira tadilat parası harcamazdı. Dolayısıyla bir türlü otel olarak verilemeyen bina çürümeye terk edilmiş Özel İdare birimleri ise şehrin dört bir tarafına dağılmış İl Genel Meclisi ise toplantılarını Valilik Toplantı salonunda yapmak zorunda kalmaktadır” dedi.