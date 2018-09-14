CHP, Türkiye'nin spor sorunlarını Giresun'da ele aldı

CHP Eğitim Politikaları çalışmalarını bünyesinde yürütülen CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Amasya, Artvin, Rize, Tokat, Trabzon, Ordu, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt illerinden partililerin katılımıyla Giresun'da başladı.

Spor Kurulu Bölge toplantısı öncesi basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ülkemizin dünya ortalamasına göre genç nüfusa sahip olmasına rağmen, spor yarışmalarında yurt dışından getirilen sporcularla temsil edildiğine dikkat çekti.

“Genç nüfusumuz var ama sporda yabancılar temsil ediyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya yaptığı açıklamada “Ülkemiz dünya ortalamasına göre oldukça genç nüfusa sahiptir. Bu gençlerimizin 5 milyonu ne istihdamda ne eğitimde yer almaktadır. Oysa bu 5 milyon gencin içinden sağlam bir spor politikası ile her alanda güçlü sporcular yetiştirme şansı varken, ülke sporunu yönetenler yurt dışından getirdikleri sporcularla uluslararası yarışmalarda başarı aramakta. Ne yazık ki aranılan bu başarı çoğu kez bulunamamaktadır. Üstelik yurt dışından getirilen sporcuların bir kısmı maalesef kazandıkları başarılarının ardından yapılan kontrollerde dopingli çıktı ve Türkiye'nin adı dopingle anılır oldu. Bu kadar genç nüfusa sahipken hala yurt dışından getirilen sporcularla başarı aramak bu ülkenin ayıbıdır” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolu 3 kulübün hegemonyasında”

Türk futbolunda sadece üç büyük kulüpten ibaret olmadığını da ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya “Söz konusu spor olunca bölgesel eşitsizliklerden bahsetmemek olmaz. Günümüzde genelde spor, özelde futbol fazlası ile endüstriyelleşmiş durumda. Ülkemizde futbol İstanbul takımlarının hegemonyası altında. İstanbul'un üç büyük kulübün kendi arasında top çevirdiği adı Süper Lig olan bir futbol ligimiz var. İstanbul takımları ligin yayın ve bahis gelirlerinin büyük payını alıyor. Diğer kulüplere deyim yerindeyse artıklar kalıyor. Karadeniz kulüpleri kendi aralarındaki kısır çekişmeyi bir yana bırakıp, bir araya gelirse hem kendileri açısından, hem de Karadenizli sporcular açısından büyük olanaklara ulaşacaklardır. Sporun evrensel dayanışma ruhu bölgemize yansıtmamızda büyük başarılı ruhlar elde ederiz” diye konuştu.

“Karadeniz spor turizmine kazandırılmalı”

Karadeniz'in spor turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini de kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya “Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik kalkınması için spor turizmi konusu ciddi şekilde ele almamız gerekiyor. İçi insan sevgisi dolu halkı ile olan üstün doğal güzellikleri ile bu bölge aynı zamanda diğer bölgelerde yapılması mümkün olmayan ve hem yerli hem yabancı binlerce sporcu bölgemize çekerek ekonomiyi canlandıracak fırsatlara sahiptir. Bu kapsamda Karadeniz'de atlı veya yaya doğa yürüyüşü, bisiklet, kayak, kürek, rüzgar sörfü, kano, rafting, offroad, trekking, yamaç paraşütü, yelken, olta balıkçılığı, açık deniz yüzme, tüplü ve tüpsüz dalış gibi birçok farklı spora uygundur. Olanaklarımızı tam kapasite ile kullandığımızda bundan hem bölge hem de ülkemiz faydalanacaktır” dedi.