Bektaşoğlu, ”Bakan üreticiyle fındık baronlarını karıştırdı. Mutlu üretici yok, AKP’nin 8-9 TL’ye, maliyet fiyatına fındık satmaya mahkum ettiği mağdur üretici var. Dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Umarım üretici bunun hesabını 2019’da görür” dedi.

CHP Milletvekili Bektaşoğlu, yaptığı açıklamada, Bakan Fakıbaba’nın ‘üretici mutlu’ açıklamasını değerlendirdi. Bektaşoğlu, “Bakanın sözlerini hayretle karşıladım, yadırgadım, yakışıksız ve yaşanan gerçeklere aykırı buldum. Kendisi bu izlenimi nerede, nasıl edinmiştir ? Kastettiği ‘mutlu üretici’ kimdir, neden mutludur, hangi gözlemine dayanarak bu sözleri sarfetmiştir, bilemeyiz. Bunu, yanına kastettiği yüzde 80 üreticiden sadece birisini alarak açıklamalıdır” çağrısı yaptı.

CHP Milletvekili şunları söyledi:

“Ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan en önemli tarım, sanayi ve ihraç ürünü olan fındıkla ilgili bir alanın sorumluluğunu üstlenen Bakan Fakıbaba’yı, ciddiyete, doğruları ve gerçekleri görmeye, fındığın ne olduğunu bilmeye, öğrenmeye davet ediyorum. Karadeniz’in zor, zahmetli coğrafyasında hasat yaparak maliyetine fındık satan, alınterinin karşılığını alamayan üreticiye ‘mutlu’ demek üreticiyle alay etmektir. Üretici 2 yıl önce, geçen yıl 15 TL ve üzerinde fiyatlardan fındık satarken mutluydu. Piyasayı yabancı sektöre teslim ettiler. Şimdi mağdur. Fındık maliyetini kurtarmıyor. Sadece işçilik bir kilo fındık için 8 TL civarında. Üreticinin mutlu olması için fındığın hak ettiği değerde bir fiyata, en az 15 TL’ye yükselmesi lazım."

Fındıktaki fiyat sorunundan sadece üretici değil, ülkemiz ekonomisinin de zarar gördüğünü belirten Bektaşoğlu, “Sayın Bakan Giresun’a geldiğinde fındığın ihracatçı tarafında yer alanların deposunu ve spot borsanın açılışını yapmış, bahçeye, harmana, pazara girmemiş, üreticiyle hiçbir teması olmamıştır. O borsada aralarında Giresun milletvekili Nurettin Canikli’nin de olduğu iki bakan sırf ‘artık borsa Türkiye’de’ algısı oluşturmak için gong çalıp alım yapmışlardır. TMO’ya 10-10,5 TL’ye fındık aldıran Bakan, orada 12 TL’ye göstermelik fındık aldı. Bu nasıl iş? Fındık nerede 12 TL” diye sordu.