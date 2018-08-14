Dr. Mustafa Türkmen, doların yükselmesi ile ilgili fakültede görev yapan öğretim üyeleriyle birlikte alınan kararla dolar hesaplarının kapatıldığını söyledi.

Türkmen, miktarın çok önemli olmadığını önemli olanın bu zor süreçte devletin dik durabilmesi için millet olarak üzerlerine düşeni yapması olduğunu söyledi. Fakültede ortak bir kararla öğretim üyeleri ve görevlileri arasında döviz hesabı olanların hesaplarını kapattıklarını kaydeden Prof. Dr. Türkmen “Amerika’ya boyun eğmeyeceğiz. Yapılan ekonomik darbeyi güçlü ve yeni Türkiye önleyecektir. Hükümetimizin yanındayız. Türkiye güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Eski Türkiye yok artık güçlü ve kararlı Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın dolar bozdurun çağrısına biz de fakültemiz bünyesindekilerle birlikte uyduk. Amacımız karınca kararınca devletimizin yanında millet olarak durduğumuzu göstermektir. Şimdi tam zamanıdır, lafla sözle olmaz, icraat olmalı, vatana sahip çıkma günüdür diyerek var olan hesaplarımızı kapattık ve dolarlarımızı bozdurduk. Türk Lirasına güvenilmelidir, maddi zarar tekrar yerine gelir ancak vatan tekrar gelmez. Bu bir ekonomik saldırıdır ve bu saldırı karşısında biz de Türk lirasına güvenerek ekonomik saldırının üstesinden gelmeliyiz" diye konuştu.