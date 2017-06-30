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30 Haziran 2017 12:05

Denizli Valiliği’ne atanan Vali Hasan Karahan Giresun’a veda etti

Giresun Valisi iken son kararname ile Denizli Valiliği’ne atanan Vali Hasan Karahan, Giresun’da ayrıldı.

Denizli Valiliği’ne atanan Vali Hasan Karahan Giresun’a veda etti

30 Haziran 2017 12:05

Sabah son kez geldiği valilik binasına personel ile vedalaşan Karahan için protokol girişinde veda töreni düzenlendi.


Veda törenine adli ve mülki amirler, kaymakamlar ile valilik personeli katıldı.


Vali Karahan, veda töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Giresun’da Vali Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, 4+4 toplamda 8 yıl Giresun’da görev yaptığını ifade etti. Vali Karahan "Mahkeme kadıya mülk değil. Sonunda gidiyoruz. Çok şükür alnımızın akıyla, gururla, onurla hizmet ettiğimiz Giresunumuzdan 4+4 olarak 8 yıla yaklaşan toplam görev süremizle ayrılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. ’Hakkınızı helal edin’ ayrılıyoruz. İyi günler gördük, zor günler gördük ama hep kalbimiz gönlümüzü Giresun’la beraber oldu. Bundan sonrada Giresun’la beraber Giresun için atmaya devam edecektir. Teşekkür ediyorum kendim ve ailem adına hürmetler ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Vali Karahan, yeni görev yeri olan Denizli’ye uğurlandı.




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