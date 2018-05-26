Dilencilerin iftar sonrası hasılatı ‘ 285 lira’

“9 dilenciye Bin 116 lira para cezası uygulandı”

Ekipler, cami önleri, kavşak, kaldırım ve esnafları gezerek dilenen 9 şüpheliye işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciler, kayıt altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından kabahatler kanunu uygulanan dilencilere kişi başı 124 lira para cezası uygulandı. Dilendikleri paralar ise sayımı yapıldıktan sonra el konuldu.

“İftar sonrası 285 TL toplamış”

Dilencilik yaptığı iddiasıyla polisler tarafından bir iş yerinden alınarak zabıta müdürlüğüne getirilen 58 yaşında ki S.Ç isimli yaşlı kadın ise çantasını vermek istemedi. Yaşlı kadının çantasında yapılan inceleme sonrası 285 TL bozuk para bulundu.

Dilenciden alınan paralar ne oluyor?

Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konulup, tutanak tutuluyor. Daha sonra mülki amir veya belediye encümeni tarafından el konulan paranın kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.