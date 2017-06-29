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29 Haziran 2017 15:57

Eşi evi terk edince intihar etti

Giresun’da evi terk eden eşini geri dönmeye ikna edemeyen genç dom dom kurşunu ile intihar etti.

Eşi evi terk edince intihar etti

29 Haziran 2017 15:57


Edinilen bilgilere göre, Görele ilçesinde Ali Taşcı’nın (30) eşi Rabia Taşçı bir süre önce evi terk etti. Eşini eve dönmeye bir türlü ikna edemeyen Ali Taşcı bugün kendini evine kapatarak pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. İçinde dom dom kurşunu olan pompalı tüfeği karnına dayayarak ateş eden Ali Taşçı ağır şekilde yaralandı. Yaralı olarak önce Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşcı buradan Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Taşcı’nın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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