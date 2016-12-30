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30 Aralık 2016 23:47

Evinde ölü bulunan küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde ölü bulunan küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

30 Aralık 2016 23:47

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Murat Yılmaz, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Yılmaz’ın cansız bendeni otopsi için kaldırıldığı Trabzon Adli Tıp Kurum’undan alınarak Çanakçı İlçesine bağlı Düzköy Köyündeki baba evine getirildi.
Merkez camiinde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Çanakçı İlçe Kaymakamı Yusuf Gemici, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, Görele Mehmet Gürel Ortaokulu Müdürü Ali Öztürk ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, sınıf arkadaşları ise Yılmaz’ın oturduğu sıraya karanfil ve çok sevdiği Galatasaray’ın formasını koydu.



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