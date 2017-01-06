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06 Ocak 2017 13:18

Eynesil’de hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurdu

Eynesil’de hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurdu

06 Ocak 2017 13:18

Giresun’un Eynesil ilçesinde ‘Genç Çiftçilere Destek Projesi’ kapsamında yumurta tavukçuluğu projesi uygulanıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamaya koyduğu ‘Genç Çiftçi’ projelerinin desteklenmesi kapsamında Eynesil ilçesinde genç girişimci Özgen Somuncuoğlu, yumurta tavukçuluğu projesine hibe desteği alarak tavuk çiftliği kurdu. Aldığı hibe yardımıyla otomatik yemlik, nipel suluk, aydınlatma, folluk, fan gibi makine ekipmanların yanı sıra kümes inşaat giderlerini de karşılayan Somuncuoğlu, ayrıca 16 haftalık tavuklarını alarak üretime başladı. 5G sloganıyla, girişimci, güvenilir, güçlü, gönüllü ve genç bireyler arasından başvurular değerlendirilerek hibe almaya hak kazanan Özgen Somuncuoğlu, hayvan refahının esas alındığı modern işletmelerin küçük bir modelini gerçekleştirerek, yöre halkına örnek olmanın yanı sıra kendisinin de gelir sağlayıcı bir iş sahibi olduğunu söyledi.
Projeye girmesindeki amacının aile bütçesine katkı sağlamak olduğuna belirten Somuncuoğlu, “Hem genç girişimci bayanlara örnek olmak istedim hem de bölgemizde doğal yumurta eksikliğini gidermeyi amaçladım. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programına 40 yaşın altındaki herkesin başvurması ve devletimizin bu imkanından yararlanması gerek. Doğal, kaliteli hayvan refahını da dikkate alan girişimci genç nesillerin tarımsal üretimde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



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