Lig’in ilk haftasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Eskişehir Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın içerisinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu söyledi.

Zor günler geçirdiklerini ifade eden Çapa, “Her mağlubiyetin sonu üzücü oluyor maalesef. Biz hafta içerisinde de üzüntülüydük. Beklentilerin üst düzey olduğu bir maçta işlerin hazır olmadığını görünce üzücü oldu. Maç süreleri diğer arkadaşlar gibi değildi. Direnç göstermeye başladık fakat 18 içerisinde yapılaması gereken hata sonucu 1-0 geriye düştük. Beraberliği yakaladık fakat sürdüremedik. Pozisyon üretemedik ve ikinci sarı karttan kırmızı kart bize pahalıya mal oldu. Bugünkü karşılaşmada rakipten daha az koşmadık fakat rakip daha tecrübeli ve üstündü. Biz karşılık vermeye çalıştık fakat her geçen dakika rakip istediği oyunu sahaya yansıttı. Ancak bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Eskişehirspor sadece şimdiki yöneticilerin yönettiği kulüp olmamalıdır. Her birey sorumluluk almalıdır. Şimdiki oyuncularımız elinden geleni yaptı fakat görüntü yetkili olan kişilerin ayıbıdır. Bunu da bazı illerimizde olduğu gibi Eskişehirspor’u yok edersek başka illerde futbol nasıl yönetilir bilmiyorum. Umarız tesislerde bekleyen 11 tane oyuncumuzu gelecek hafta oynatabiliriz” dedi.