Giresun Belediyesi’nden asfalt çalışması

Belirli program dahilinde şehrin farklı mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili ilgili Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Teyyaredüzü Mahallesinde geçtiğimiz hafta başlayan asfalt çalışmalarının bir bölümü hafta sonu tamamlanmasının ardından ekipler, Gaziler Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı. Teyyaredüzü Mahallesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında mahallenin önemli ulaşım arteri olan Boztekke Caddesi ile Karabekir Sokak’ta çalışmalar tamamlanarak ulaşım verilmeye başlandı. Bugün itibariyle asfalt çalışmalarına Gaziler Mahallesi Soma Sokak ve 160 Nolu Sokak’ta başlanıldı. Yapılan doğalgaz çalışması sonrası bozulan yollar yeniden yapılarak düzenli hale getiriliyor. Ekipler çalışmalarını planlanan bölgelerde devam ettirecekler. “denildi.