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17 Ağustos 2018 14:42

Giresun Belediyesi’nden kurban pazarı

Giresun Belediyesi tarafından Aksu Mahallesinde hazırlanan Kurban Pazarı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Giresun Belediyesi’nden kurban pazarı

17 Ağustos 2018 14:42


Giresun Belediyesi2nden yapılan açıklamada “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlanan kurban satış pazarında 36 adet büyük, 42 adet küçük olmak üzere toplam 78 adet çadır bulunuyor. Ayrıca alan üzerinde 1 lokanta ve 1 çay ocağı, mescit ve bay, bayan tuvaletler esnaflara ve vatandaşlara hizmet veriyor. Belediye tarafından suyu, elektriği ve tüm altyapısı hazırlanan pazar alanında vatandaşların ve esnafların ihtiyaçları karşılanırken, sorunsuz alış veriş için gerekli tedbirlerinde tamamı alındı. Ayrıca kaçak ve gebe hayvan satışını engellemek içinde belediye görevlileri tarafından rutin kontroller ve incelemeler periyodik aralıklarla yapılmaya devam ediyor” denildi.


Ayrıca, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarın faaliyette olduğu sürece personel görevlendirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların şüphelendikleri konularda, ilgili yerlere bilgilendirmelerini istedi.




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