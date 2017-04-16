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16 Nisan 2017 20:20

Giresun "evet" dedi

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Giresun’da sonuçlar belli oldu.

Giresun

16 Nisan 2017 20:20


Giresun’da partilerden alınan bilgiye göre, sandıkların yüzde yüzü açılırken evet oylarının önde olduğu görüldü. Giresun’da bin 164 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre 327 bin 82 oy kullanılırken, bu oylardan 197 bin 975 evet, 122 bin 892’si hayır çıktı 6 bin 215 oy ise geçersiz sayıldı.


AK Parti’de seçim sonuçlarını Milletvekili Sabri Öztürk partilileriyle takip ederken, CHP’de ise İl Başkanı Necati Tığlı ve Merkez İlçe Başkanı Hakan Türker partilileriyle takip etti.


Sonuçların gelmeye başladığı dakikalarda her iki partide heyecanlı bekleyiş hakimdi. Kesin olmayan sonuçlara göre Giresun’da evet oyları yüzde 61, hayır oyu ise yüzde 38’lerde kaldı.




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