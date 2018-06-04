Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü keneye karşı uyardı.

Muhammet Angın aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Giresun’da hyalomma soyu kenelerin yaygın olduğu Kelkit Vadisi çevresinde yer alan yüksek kesimdeki ilçelerde çalışmaların başladığını belirten Angın, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar’da 2018 yılı kene mücadelesi çalışmalarına İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince devam ettiğini vurguladı.

Kene mücadelesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen ve et ve sütte kalıntı bırakmayan ilaçlar kullanılmakta olduğunu kaydeden Angın,” Bu kapsamda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar muhtarlıkların ve önder çiftçilerinde desteği sağlanarak, riskli yerler başta olmak üzere ücretsiz olarak ilaçlanmaktadır. Çevre kirliliğine yol açması ve doğada faydalı canlılara da zarar verebilmesi nedeniyle mera vb. açık alanların ilaçlanması ise önerilmemektedir. Çiftlik hayvanlarında yapılan bu ilaçlı mücadele çalışmalarının temel amacı kenelerin biyolojik üreme zincirini kırarak popülasyonunu mümkün olduğunca azaltmaktır. Doğada çok geniş alanlarda bulunan, larva,nimf ve ergin evreleri beslenmek için yabani hayvanları ve evcil hayvanları tercih eden ve hızlı üreyebilen kenelerin herhangi bir mücadele yöntemiyle tamamen yok edilmesi mümkün değildir” dedi.

“Sıcak mevsimlerde insanlara kene tutunması vakalarının artması nedeniyle kenelerin bulunabileceği alanlara gidildiğinde dikkatli olunmalı ve en etkili korunma yönteminin kişisel korunma tedbirleri olduğu unutulmamalıdır” diyen Angın şöyle devam etti;

“Kırsal ve ormanlık alanlardan dönüşte vücutta kene yönünden mutlaka kontrol yapılarak eğer kene tespit edilirse çıplak elle dokunmamak şartıyla, parçalanmadan ve ezilmeden en kısa sürede çıkartılmalı veya yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü kene yapışmasından sonra kan emmeye başlaması dolayısıyla virüsü bulaştırması için belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir ortalama 12 saat. Bu nedenle arazi dönüşünde vücutta kene kontrolü yaparak yapışan bir kene varsa gün geçirilmeden uzaklaştırılması en önemli tedbirdir.”

“Kenelerin hareketsiz olduğu zamanda çalışın”

Yaz mevsiminde kene riski olan bölgelerde ki çiftçileri çalışma saatleri konusunda da uyaran Dr. Angn, “Çiftçilerimizin, yaz mevsiminde tarlada çalışma saati olarak; kenelerin hareketsiz veya en az hareketli oldukları, sıcaklığın 15 derecenin altında olduğu zaman dilimleri olan sabah 05:00-10:00 arası ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasını tercih etmeleri faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.