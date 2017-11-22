Giresun İl Genel Meclisi’nin kasım ayı bütçe görüşmelerinde Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın ve şube müdürlerinin katılımıyla 2016 yılı faaliyet raporunun sunumu yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel başkanlığında yapılan meclis toplantısında Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, mali tabloyla ilgili bilgiler verdi.

Özel İdare Genel Sekreteri Taşkın; “İl Özel İdare bütçesi merkezi idare tarafından aktarılan ve İl Genel Meclisi’nin yetkisiyle verilen öz kaynaklarından oluşmaktadır. Geçen yıl tahmini gelir olarak 46 milyon liralık bir bütçe ön görülmüşken, merkezi idareden 134 milyon 545 bin lira ödenek aktarımı da gerçekleşmiştir. Gerçekleşmiş olan bütçe ise 232 milyon 492 bin liradır. Kurumun geçen yıl faaliyet geliri ile faaliyet gideri arasında 29 milyon 338 bin lira fazlalık gerçekleşmiştir. Bu bize ait bir para olmayıp merkezi idareden bize aktarılan bir paradır. Bununla birlikte yapılan Sayıştay raporunda ise muhasebe ve raporlamayla ilgili tespitlerde bulunulmuş ve tüm yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı ifade edilmiştir” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel ise yaptığı açıklamada "İl Özel İdaresi İlimiz genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi temin etmek üzere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, tarım, kültür, turizm alanlarında ve yasayla kendisine verilen diğer alanlarda hizmetlerini, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde katılımcı, insan ve çözüm odaklı anlayışla ifa etmektedir. İdaremizin 2016 yılına ait mali, idari ve performansa yönelik genel bilgi ve değerlendirmelerinin yer aldığı faaliyet raporu, hesap verme sorumluluğuna ışık tutan ve bu ilkenin işlerlik kazanmasını sağlayan temel belge olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.