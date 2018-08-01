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01 Ağustos 2018 13:07

Giresun itfaiye filosunda 3 yeni araç daha hizmete girdi

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü filosuna yeni katılan 3 itfaiye törenle hizmete girdi.

Giresun itfaiye filosunda 3 yeni araç daha hizmete girdi

01 Ağustos 2018 13:07


İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, her türlü olumsuz olaylara daha da hazır duruma geldiklerini belirtti. Hizmete giren 3 yeni itfaiyenin dışında bir yeni itfaiye konusunda daha da anlaştıklarını ifade eden Aksu, “Gördüğünüz 3 araç son aldığımız araçlarımız ve bunların yaklaşık maliyeti 1,5 milyon lira civarında ama asıl bir aracımız var ki 4 milyon 910 bin liralık bir araç çok kapsamlı 60 metre merdivenli, Giresun’da artık sorun kalmayacak şekilde yangınlara müdahale edeceğiz ki inşallah olmaz. Geçenlerde de Alınca bölgesinde bir orman yangını oldu ve kimse yokken bizim ekiplerimiz oradaydı arkadaşlarımıza teşekkür ederim anında müdahale ediyorlar. Bu araçlar Giresun’daki yangınlara hemen anında müdahale edeceğimiz araçlar. 112 çalışanımız ile yangın gibi bir afete hazır şekilde itfaiye ekibimiz beklemektedir. İtfaiyemizin numarası 110 çalışan sayısı 112 ve hepsi müdahaleye hazır” dedi.


Kiralık araç sistemini kapattıklarını artık kendi araçlarını kullandıklarını kaydeden Aksu, “Biz göreve geldiğimizde kiralık araç sistemi yoğundu ve ciddi kiralar ödeniyordu biz onun dışında 45’lerde olan araç sayımızı 110’a çıkardık” şeklinde konuştu.




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