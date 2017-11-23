Giresun İl Genel Meclisi’nde meclis üyelerine sunum yapan yatırımcı firma Müdürü Murat Solak, Giresun Limanı’nın 500 kişiye istihdam sağlayacağını, yan sektörlerle bu sayının 3 bin 500’e ulaşabileceğini ifade etti.

Giresun Limanı’na 125 milyon liralık yatırım bütçesi ayrıldığını kaydeden eden Liman İşletme Müdürü Murat Solak “Giresun Limanı’nda 5 etapta 125 milyon liralık yatırım planlanmaktadır ve ilk etabı 2018 yılı ocak ayında tamamlanacaktır. Direk olarak 500 personel oluşacak liman yan sektörlerle birlikte 3 bin 500 personel istihdam edecektir. Yıllık 2 milyon ton ürünün elleçlenmesi hedeflenmektedir. Bu tonaj için yıllık bazda 250-300 adet arası gemi limanımızdan hizmet alacaktır. Ayrıca limanımız 50 bin tonluk gemileri yanaştırabilecek derinliğe getirilecektir. Bölgede elde edilen maden, fındık ve transit olarak gelecek tahıl, bakliyat diğer kargo yükleri ile 10 bin adet konteynır hareketi hedeflenmektedir. Bununla birlikte limanda 40 bin ton depolama alanına sahip olunacak olup bugün itibarıyla yük sahibi firmalara kiralanmıştır. Tüm etaplar tamamlandığında toplam depolama alanı 120 bin ton olacaktır. Firmamız ülkemizin 2023 ihracat hedefleri için bölgenin vazgeçilmezi haline gelecek Giresun’u her alanda ileriye taşıyacaktır” dedi.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel ise “Bu güzel hizmetlere inanmak istiyoruz. Şirketin hedefleriyle ilgili verdiği bilgiler umut vericidir. İnanıyoruz ki yıllardır atıl durumda bekleyen limanımız bu sayede işler ve hem ülkemize hem de bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada yatırımcı firmaya Giresun adına teşekkür ediyoruz. Bu konuda ilimizin kazanımları adına yapmamız gerekenleri yaparak yatırımcılarımızın önünü açabilecek her kolaylığı sağlamaya çalışacağız. Yeter ki ülkemiz ve bölgemiz kazansın” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise limanın işler hale gelmesiyle birlikte Giresun’un İç Anadolu’ya ulaşım hayalinin de gerçekleşeceğini ifade etti. Yılmaz “Sadece liman işler hale gelmeyecek bununla birlikte Tirebolu’dan İran’a, Giresun’dan Akdeniz’e ulaşımda kolaylaşacaktır. Bu aslında yıllardır ilimizin hayalini kurduğu bir konudur. Bizler de yıllarca bunun mücadelesini yapmış siyasetçilerdir. Bu noktada burada firma yetkilisi tarafından verilen bilgi ve belirtilen hedefler bir anlamda hayalimizin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Buna katkısı olan herkesi ve firma yetkililerini kutluyoruz” ifadelerini kullandı.