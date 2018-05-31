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31 Mayıs 2018 11:13

Giresun Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılda 9 bin öğrenci alacak

Giresun Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik yılında hangi yeni bölümlerin ve toplam öğrenci kontenjanı belli oldu.

Giresun Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılda 9 bin öğrenci alacak

31 Mayıs 2018 11:13


Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren birimlerimizde 2018-2019 öğretim yılında ilk defa öğrenci kabul edecek programlara toplam 525 öğrenci alınacak. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Diyaliz, Fizyoterapi ve Perfüzyon Teknikleri programları ile Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü bu yılı ilk defa öğrenci alacak.Bunun yanı sıra Türkiye’de birçok üniversitede olduğu gibi son 5-6 yıldır öğrenci kontenjanı verilmeyen Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine de önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci alınacak. Yeni açılanlarla birlikte 2018-2019 öğretim yılında Üniversitemize yaklaşık 9 bin öğrencinin kayıt yaptıracağı öngörülmektedir” denildi.




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