Giresun Üniversitesi’ne vakıf desteği

GESBAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, henüz yeni bir vakıf olmasına rağmen kısa zamanda bağışlar yardımıyla öğrencilere, akademisyenlere ve üniversitenin gelişmesine yaklaşık 700 bin lira katkı sağlandığını söyledi. GESBAV Başkanı Türkmen, “Giresun’da kurulu üniversiteyi desteklemek amacıyla, 2008 yılında kurulan vakıf bugüne kadar üniversiteye yaklaşık 700 bin liralık bir katkı sağlamıştır. Bu katkılar içerisinde, 285 öğrenciye 278 bin liralık burs, 250 akademisyene 69 bin 500 liralık uluslararası yayın teşvik desteği verilmiştir. Bunların yanı sıra üniversitenin kuruluş yıllarında Bilgi İşlem Dairesinin Network kurulumunda ve farkı birimlere 67 adet masaüstü ve 40 adet dizüstü bilgisayar bağışlanmış, yine üniversite merkez kütüphanesi ile uygulama otelinin kurulumunda ciddi destekler sağlanmıştır. Ayrıca spor takımlarına da maddi destekler verilmiş, ilaveten üniversitenin, öğrencilerin ve akademisyenlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında destek sağlanmıştır” dedi.

Üniversite öğrencilerine, akademisyenlerine ve üniversitenin gelişimine yapılan bu yardımların bağışlar sayesinde olduğunu da ifade eden Türkmen, “Giresun Üniversitesine akademik, sosyal, kültürel, sportif gibi faaliyetler de dahil olmak üzere yaklaşık 700 bin liraya yakın destek sağlamış olup, bundan sonra da bu desteği imkanlar ölçüsünde artarak devam edecektir. Bu sayede üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere taşınmasında önemli bir katkı sağlanacaktır. Ancak, bu sistemi tamamen bağışlarla devam ettirmek oldukça zor görülmektedir. Bu bağlamda vakfımızın kuracağı gelir getirici iktisadi işletmeler ve faaliyetlerle bu desteğinin sürekliliği hedeflenmektedir. İşte tam bu noktada vakfımızın gelirlerinin artırılması için Giresun’umuza gönül vermiş hayırsever hemşerilerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandı.