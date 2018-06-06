İftar programda konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Dokumacı, katılanlara teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Dokumacı konuşmasında, “Vakfımız İstanbul’da büyük organizasyonlara imza atıyor. Giresun’unuzun kalkınması bizim için çok önemli. Büyük Giresun, Büyük Karadeniz projemiz ile dağı ve sahili birleştirelim. Bir yandan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk, öbür yandan Eynesil ve bir taraftan da Piraziz ile beraber bütün ilçelerimizi birleştirelim büyük Giresun projesini ve büyük Karadeniz projesi ile etkin Giresun formülünü ortaya koyalım. Çünkü Giresun’un bağımsızlığı var, Giresun iki tane gönüllü alay çıkartmış gerçekten yiğit uşakların memleketi. Dolayısıyla başı dik onurlu insanlar Giresunlular” dedi.

Başkan Dokumacı’nın ardından programa katılan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Özütürk’te yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak bu tür organizasyonlar sayesinde manevi ortamlarda bir araya gelemin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.