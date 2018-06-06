Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 21:12

Giresun Vakfı yöneticileri basın mensupları ile iftar programında buluştu

İstanbul’da faaliyet gösteren Giresun Vakfı yöneticileri ile Giresun’da görev yapan basın mensupları iftar programında bir araya geldi.

Giresun Vakfı yöneticileri basın mensupları ile iftar programında buluştu

06 Haziran 2018 21:12

İftar programda konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Dokumacı, katılanlara teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Başkan Dokumacı konuşmasında, “Vakfımız İstanbul’da büyük organizasyonlara imza atıyor. Giresun’unuzun kalkınması bizim için çok önemli. Büyük Giresun, Büyük Karadeniz projemiz ile dağı ve sahili birleştirelim. Bir yandan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk, öbür yandan Eynesil ve bir taraftan da Piraziz ile beraber bütün ilçelerimizi birleştirelim büyük Giresun projesini ve büyük Karadeniz projesi ile etkin Giresun formülünü ortaya koyalım. Çünkü Giresun’un bağımsızlığı var, Giresun iki tane gönüllü alay çıkartmış gerçekten yiğit uşakların memleketi. Dolayısıyla başı dik onurlu insanlar Giresunlular” dedi.


Başkan Dokumacı’nın ardından programa katılan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Özütürk’te yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak bu tür organizasyonlar sayesinde manevi ortamlarda bir araya gelemin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç