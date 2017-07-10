Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Valisi Harun Sarıfakıoğulları Giresun’un turizmdeki geleceği hakkında konuştu. Vali Sarıfakıoğulları, Trabzon ve Ordu’nun yanında Giresun’un da turizm potansiyelini artırmak için önümüzdeki günlerde bir dizi çalışma başlatacaklarını kaydetti. Vali Harun Sarıfakıoğulları "Küçük dokunuşlarla çok büyük bir turist potansiyelini bölgemize, ilimize çekmek mümkün. Bu konuda önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla beraber neler yapabilirizin arayışı içerisinde olacağız. Bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye çalışacağız. Bölgede Trabzon ve Ordu’nun yanında Giresun’un da mutlaka sacayağına girmesi gerekiyor. Gerçekten bakir ve turizm potansiyeli içeren değerlerimiz var. Bunları ön plana çıkaracağız. Turizm arenalarıyla birebir görüşeceğiz. Turistik otel işletmecilerini davet edeceğiz ve bir turizm envanteri ve yol haritası çıkaracağız. Bu kapsamda orta ve uzun vadeli neler yapılabileceğini hep beraber değerlendireceğiz. Şebinkarahisar da diğer ilçelerimiz gibi gerçekten önemli potansiyeller içeriyor. İnşallah bunları en verimli şekilde değerlendirerek bu potansiyeli daha dinamik hale getirmeye çalışacağız" dedi.