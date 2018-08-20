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20 Ağustos 2018 11:27

Giresun’a yıl içerisinde 100 binden fazla alabalık salımı yapıldı

Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde çeşitli dere gözlerine 100 binin üzerinde alabalık salımı yapıldı.

Giresun’a yıl içerisinde 100 binden fazla alabalık salımı yapıldı

20 Ağustos 2018 11:27


Giresun’a son alabalık salımı ise Batlama ve Ezeltere derelerinin kaynaklarına yapıldı. Buradaki alabalık salımına AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan, Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kutuban ve vatandaşlar katıldı.


Milli Parklar’dan edinilen bilgilere göre; “ Giresun’un Görele’de bulunan Çavuşlu deresine, Bulancak’ta Pazarsuyu, Alucra’da Yeşilyurt ve Giresun merkezde Aksu derelerine ve kollarına olmak üzere 100 binin üzerinde alabalık salımı gerçekleştirildi. Son alabalık salımı ise 5 bin civarında Ezeltere ve Batlama derelerinin kaynaklarına doğal alabalık yavrusu yerleştirildi.”


Alabalık salımlarının gelecek yıllarda da devam edeceği ifade edildi.




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