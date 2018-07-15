Giresun’da 15 Temmuz için yürüdüler

Güvenlik güçlerinin eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşların ilgisi büyük oldu. Debboy mevkiinden başlayan yürüyüşte mehteran ekibi de marşlarını çaldı.

Yürüyüşe Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Cemal Öztürk, AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Yürüyüşe binlerce vatandaşta eşlik etti.

Debboy’dan başlayan yürüyüş Atatürk Meydanı’nda son bulurken etkinlikler burada devam etti.