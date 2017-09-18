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18 Eylül 2017 12:09

Giresun’da 74 bin öğrenci ve 5 bin 623 öğretmen için ders zili çaldı

Giresun’da 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili 384 okulda 74 bin 341 öğrenci için çaldı.

Giresun’da 74 bin öğrenci ve 5 bin 623 öğretmen için ders zili çaldı

18 Eylül 2017 12:09


Üç aylık tatilin ardından yapılan törenlerle yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Giresun Şehit İsa Yüksel İlkokulu’nda yapılan törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Törende 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verip "Hoşgeldiniz" derken, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları törende birer konuşma yaptı.


İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt yaptığı konuşmada, Giresun’un eğitimde geldiği noktaya vurgu yaparak "Giresun’da sınıf ortalamalarımız 17 kişi ve Türkiye ortalamasının ciddi ölçüde altında. Giresun genelinde 2 okul dışında tüm okullarımız tekli eğitime geçmiş bulunmaktadır” dedi.


Giresun Valisi Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada “Eğitim hepimizin olmazsa olmazıdır. İlimizin daha fazla gelişmesi de çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretimin daha ileriye taşınmasıyla mümkündür. Yeni eğitim öğretim yılımız Giresun’da 5 bin 623 öğretmenimiz ve 74 bin 341 öğrencimizle 384 okulumuzda başlıyor. Değerli öğrenciler kendimiz için milletimiz ve ülkemiz için çalışıp üretmemiz gerekiyor, en önemli görev öğretmenlerimize ve velilerimize düşmektedir. Özellikle okul bittikten sonra çocuklarımızın takibini en iyi şekilde yapmalıyız. Bizler tabi ki evlatlarımızdan akademik bir başarı bekliyoruz ancak her şeyden önce milli ve manevi değerlere sahip olmalarını da bekliyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisini izleyen protokol üyeleri daha sonra Vali Harun Sarıfakıoğulları öncülüğünde sınıf ziyaretinde bulundular. Vali Sarıfakıoğulları ders kitaplarını takdim ettiği öğrencilerle kısa süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.




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