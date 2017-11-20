Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:30

Giresun’da çam sakızlı sütlaç yapıldı

Giresun’da yaylalardaki çam ağaçlarından toplanan çam sakızlarının karışımıyla yapılan sütlaç ağızlarda ayrı bir damak tadı bırakıyor.

Giresun’da çam sakızlı sütlaç yapıldı

20 Kasım 2017 12:30


Turizm Fakültesi Aşçılık Bölümü mezunu olan İsmail Çoruh, Kümbet Yaylası’ndaki işletmelerinde yaptığı sütlacın patentini alındığını söyledi. Çam sakızlı sütlacın kendi buluşu olduğunu ifade eden turizmci ve aşçı İsmail Çoruh “Çam ağaçlarının yoğun olarak yetiştiği bir bölgede yaşıyoruz. Bölge insanımız ise nefes darlığı, diş sağlığı, ağız kokusu gibi bir çok sağlık amaçlı çam sakızı çiğnemektedir. Buradan yola çıkarak yine yaylalarda beslenen sığırların sütünü toplayarak çam sakızlı sütlaç üretimi yapmaya başladım. Şimdilik sadece yaylaya gelenlerin taleplerini karşılamaktayım ama ileriye yönelik olarak bu sütlacın patentini de aldım. Şimdiye kadar yiyenler ayrı bir aroma tadına sahip olduğunu ve yedikten sonra tıpkı ciğerlerine çam ormanlarındaki havayı çekmişçesine ferahladıklarını ifade ediyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
18
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    18°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç