Giresun’da çam sakızlı sütlaç yapıldı

Turizm Fakültesi Aşçılık Bölümü mezunu olan İsmail Çoruh, Kümbet Yaylası’ndaki işletmelerinde yaptığı sütlacın patentini alındığını söyledi. Çam sakızlı sütlacın kendi buluşu olduğunu ifade eden turizmci ve aşçı İsmail Çoruh “Çam ağaçlarının yoğun olarak yetiştiği bir bölgede yaşıyoruz. Bölge insanımız ise nefes darlığı, diş sağlığı, ağız kokusu gibi bir çok sağlık amaçlı çam sakızı çiğnemektedir. Buradan yola çıkarak yine yaylalarda beslenen sığırların sütünü toplayarak çam sakızlı sütlaç üretimi yapmaya başladım. Şimdilik sadece yaylaya gelenlerin taleplerini karşılamaktayım ama ileriye yönelik olarak bu sütlacın patentini de aldım. Şimdiye kadar yiyenler ayrı bir aroma tadına sahip olduğunu ve yedikten sonra tıpkı ciğerlerine çam ormanlarındaki havayı çekmişçesine ferahladıklarını ifade ediyorlar” dedi.