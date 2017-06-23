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23 Haziran 2017 13:19

Giresun’da çevrecilerden İmar Müdürlüğüne ‘siyah çelenk’

Giresun’da faaliyet gösteren Tabiat ve Kültür Varlıkları ile Zeytinlik Semti Evleri Koruma Derneği, beton yapılaşmaya dikkat çekmek için Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Giresun’da çevrecilerden İmar Müdürlüğüne ‘siyah çelenk’

23 Haziran 2017 13:19


Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önüne bırakılan siyah çelengin ardından basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Ahmet Coşkun, Giresun’un tarihi ve doğal kimliğinden gün geçtikçe hızla uzaklaşmakta olduğunu söyledi. Kentte birçok yerin imar talanına kurban edildiğini iddia eden Coşkun, “Kentsel ve sit alanları revize imar planları bilinçli olarak yanlış yaptırılmış, kağıt üzerinde ranta dayalı yedi yılda yapılan imar plan tadilatı bin sayısının çok üzerindedir. Şehrin göbeğine dikilen utanç abidesi ileride diğer boş parsellere emsal teşkil edecek, ilimizin silueti bozulacaktır. Yargının ‘yapma, dur’ dediği binaları umursamadan yapanlar, yaptırılmasına göz yumanlar, adaletin pençesinden kurtulamayacaktır. Kentsel sit alanı revize imar planı belediye meclisinden bir dakikada geçmiştir. Revize imar planı Kayserili bir firmaya önceden yanlış yapılmasına rağmen yeniden ihale edilerek bir yanlış daha yapılmış, plan sonucu Zeytinlik semtinde tarihi evlere bitişik binalara başlanmış, sokaklar rant için kapatılmış, kültür mirası, açık hava müzesi semtte talandan vazgeçilmemiştir. Giresun Kalesi’nde çöp kovalarına kafa tutanlar, aynı hassasiyeti suç olan arkeolojik alana beton kolon döküp, seyir terası yapanlara mani olmamışlar ama alana ortak olmuşlardır. Şehrin çirkin betonlaşmasını, inşaat artığı toprakların denize dökülmesini artık istemiyoruz. Sabrımız taştı, Giresun’da imar talanına dur diyoruz” dedi.


Açıklamanın ardından dernek üyeleri, siyah çelengi müdürlüğün önüne bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.




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