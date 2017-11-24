Giresun’da ‘Eğitim Tarihi Müzesi’ açıldı

Giresun Lisesi tarafından açılan ‘Eğitim Müzesi’ geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, fotoğraf ve objelerden oluşturuldu. Müze envanterinde 288 eser bulunurken bunlardan 63’ü 1900 ile 1950 yılları arasında kullanılan malzemelerden 225’i ise 1950 yılından sonra kullanılan araç ve gereçlerden oluştu.

Müzenin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, yaptığı kısa konuşmada, müzenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından açılışa katılanlar açılan müzeyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldı.