Giresun’da MHP’liler iftar yemeğinde bir araya geldi. MHP’nin milletvekili adayları Yusuf Şükür, Soner Altun ve Avukat Ebru Turan adına programda konuşma yapan Müjdat Öz, genç bir listeye sahip olduklarını ifade etti. Seçime doğru gidilirken saha çalışmalarına başlayan MHP’li Öz, Cumhur İttifakının ortağı olan AK Parti adayları tarafından dile getirilen 4-0 söylemlerinin ittifaka zara verdiğini kaydetti. Söylemlerden dolayı rahatsızlık duyduklarını dile getiren Öz, “Biz bu söylemlerden dolayı rahatsızlığımızı duyanlar gerekli yerlerle görüşüp bizi aradılar. Bizi arayarak, ‘şu an itibariyle konumunuz gereği sıralama garantisiniz var. Siz sahaya rahat çıkıyorsunuz, rahat konuşuyorsunuz ama bizim arkadaşlarımız henüz aday adayı ve tecrübesiz dediler, onların söylem ve hatalarını mazur görün biz onlar adına sizlerden özür diliyoruz, böyle bir şey yok biz 4 derken bunun birinde MHP’ye düşünüyoruz’ dediler. Biz ittifaka iki ayrı parti olarak giriyoruz. Biz AK Partiye verilen oylar ile birlikte vekil seçilmeyeceğiz, biz üç hilalin gölgesinde bir seçime giriyoruz vatandaşımız, ülküdaşlarımız mührü üç hilale basmak suretiyle vekil seçecekler. Bu manada biz haddimizi biliyoruz ve ittifak ortamında 4-0 söylemlerini doğru bulmuyoruz” dedi.

“Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapmak”

MHP olarak iki ana hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirten Öz, “Bizim MHP olarak iki hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz cumhur ittifakının Giresun ve Türkiye’de yüzde 602ın üzerinde bir oy oranıyla başarıya ulaşması ve bu ittifakın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir destekle, güçlü bir şekilde temelleri atılacak yeni sistemin cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. İkinci hedefimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’ni mecliste grup olarak güçlü kılmak. HDP gibi PKK’nın siyasal uzantısı olan bir partinin gerisinde kalıp meclisin en dibinden oturmak gibi bir durumdan milletimizin bizi çıkartacağına inanıyor ve umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından milletvekili adayları ile partililer toplantıya basına kapalı devam etti.