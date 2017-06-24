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24 Haziran 2017 00:30

Giresun’da Polis öyle bir uygulama yaptı ki, sürücüler şaştı kaldı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince her bayram öncesi yapmış olduğu ‘çay ve dinlenme’ molasını bu Ramazan bayramı öncesi de Keşap ilçesinde düzenledi.

Giresun’da Polis öyle bir uygulama yaptı ki, sürücüler şaştı kaldı.

24 Haziran 2017 00:30


Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin memleketlerine gelmesiyle Karadeniz Salih Yolu’nda araç trafiği arttı. Trafik ekipleri artan yoğunla karşı kontrollerini artırarak sürücüleri önce durdurup bilgilendirdi sonra ise çay molasına davet etti.


Bayramın tadında geçmesi için trafik kontrollerinin arttığını belirten Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Müdürü Ferda Yılmaz, “ Tatilcilere yönelik “Yorulunca Mola Verin, Hayata Mola Vermeyin” sloganıyla uygulama yaptıklarını söyledi.


Zorunlu mola ile sürücü ve yolcuların araç dışında 5 ile 10 dakika arasında zaman geçirmesini sağladıklarını belirten Yılmaz, “ Bayram öncesi ve bayram sonrasında uzun yoldan gele sürücülerimize zorunlu mola verdirerek sürücü ve yolcuların araç dışında 5-10 dakika geçirmesini sağlayıp, daha zinde bir yolculuk yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu uygulamamız bayram öncesi iki gün devam edecek. Uzun yoldan gelen sürücülerimiz öncelikle emniyet kemerini bağlamaları istiyoruz, toplu taşıma araçlarında tüm koltukların, özel araçlarda ise arka koltuklarda oturanların emniyet kemeri takmakla zorunlu olduğunu, emniyet kemeri kullanımının kazalarda yüzde 50-55 oranında ölüm ve ağır yaralanmaları engellediğini bildirmek istiyoruz” dedi. Karadeniz sahil yolu Keşap geçişinde durdurulan sürücüler ilk önce ehliyet ve ruhsatlarını polis memurlarına uzattı polisler ise bu sefer ehliyet ve ruhsat almak yerine sürücüleri çay molasına davet etti. Bazı sürücüler polisin bu teklifi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken bazıları ise polislere bu uygulamadan ötürü teşekkür etti.




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