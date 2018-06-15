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15 Haziran 2018 14:55

Giresun’da Ramazan Bayramı kutlandı

Giresun’da Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Giresun’da Ramazan Bayramı kutlandı

15 Haziran 2018 14:55


Vali Harun Sarıfakıoğulları, törene gelenlerle sohbet ederek tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Ramazan bayramına ilişkin mesajlar veren Sarıfakıoğulları, kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama huzur ve sükunet içerisinde ulaşmanın sevincini, coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini kaydeden Sarıfakıoğluları, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bayramların dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirten Vali Sarıfakıoğulları, “Bulunduğumuz coğrafyada yaşayan toplumların ve ülkelerin hassas bir dönemden geçiyor. Son yıllarda, ülkemizin birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bu kritik dönemde, böyle özel ve güzel günler, milli birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu pekiştirecek, dirliğimize, birliğimize, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza daha sıkı sarılmamıza vesile olacaktır. Bu nedenle böyle mübarek ve toplumsal kaynaşmanın sağlandığı özel günleri küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakacak, sevgi ve hoşgörü anlayışına sığınacak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi.


Giresun Valiliği öncülüğünde düzenlenen törene Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Hakan Saraç ile vatandaşlar katıldı.




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