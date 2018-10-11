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Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesi Şirinköy Köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Şirinköy Köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Şirinköy Köyünden ilçe merkezine gelmek için yola çıkan B.T yönetimindeki 28 DH 914 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Azaplı mevkinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içinde sıkışan B.T. ve G.T.'yi kurtarmak için Tirebolu İtfaiyesi ekipleri çalışma başlattı.


Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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