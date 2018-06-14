Giresun’da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan’ın son iftarı için ilçeden Hocaoğlu köyünde bulunan kayınvalidesine giden Mehmet Öğütveren (38) ve eşi Fatma Öğütveren ile çocukları Elif Öğütveren (10), saat 18.00 sularında trafik kazası geçirdi. Mehmet Öğütveren yönetimindeki 28 DB 667 plakalı otomobil, Tepeltepe Köyü Dereköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan aynı aileden üç kişi de yaralandı.

Yaralılar, Sivas’a bağlı Suşehri ilçesinden ve Şebinkarahisar İlçesinden gelen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk dildi.