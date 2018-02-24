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24 Şubat 2018 16:25

Giresun’da vatandaşlar ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için yürüdü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ na destek olmak için yaklaşık bin 500 Giresunlu ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dalları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Giresun’da vatandaşlar ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için yürüdü

24 Şubat 2018 16:25


Memur-Sen tarafından organize edilen ve Giresun’da faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun da (STK) destek verdiği yürüyüş Yeniyol mahallesinden başlayarak Atatürk Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe Bulancak Belediyesi Mehter takımı da eşlik etti. Slogan, tekbir ve ellerinde bayraklarla yürüyen kortej yürüyüş sonunda Atatürk Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması düzenledi.


STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Sami Şimşek, asker ve devletin yanında olduklarını ifade etti. Kahraman bir ecdadın torunları olduklarını belirten Şimşek, “Mehmetçiğimiz göğüs göğse hain terör örgütleri ile iş birlikçi ağabeyleri ile mücadele ederken bizler kahraman bir ecdadın torunları olarak boş duramazdık. Kahramanlık destanları yazan hain terör örgütlerine ortalığı dar eden Mehmetçiklerimiz için buradayız. Jandarma Özel Harekatla, Polis Özel Harekat’ın kahramanları Mehmetçiklerimizle omuz omuza destanlar yazmak için yol almışken bizlerde kahraman bir ecdadın torunları olarak görev verildiği takdirde gönüllü özel harekat ordumuzu kurarak devletimizin emrinde olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz” dedi.


Basın açıklamasının ardından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerin isimleri okunarak yoklama alındı.




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