Giresunspor, Gökhan Süzen’e imza attırdı

Bozbağ, toplantıda iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşmaya varıldığını ifade ederek, dış transferde ise Sinan Özkan’ın ardından Gökhan Süzen’e de imza attırdıklarını belirtti.

Kulübün gündemindeki diğer futbolcu Caner Arıcı hakkında da konuşan Bozbağ, oyuncuyla prensipte anlaşmaya varıldığını fakat bonservisinin bulunduğu Osmanlıspor’dan cevap beklendiği ifade etti. Hedeflerinin hak ettikleri yerde bulunmak olduğunu kaydeden Bozbağ, “Şahsım ve yönetim kurulumun bir tek amacı var. Bu da bu memleketin en büyük markası olan Giresunspor’u hak ettiği yere getirmek. Transfer çalışmaları çok kolay değil. Bir futbolcuyu, özellikle bir yabancıyı şehre getirmek kolay değil. Yabancı dil sorununda ciddi problemler yaşıyoruz. Bunları kademe kademe aşacağız. Giresunspor’un tespit ettiği oyuncular bellidir. Bu oyuncularla görüşmelere hızlı bir şekilde devam edilmektir. Gökhan Süzen imza attı, Caner Arıcı Osmanlıspor’un oyuncusu, görüşmelerimiz devam ediyor. Osmalıspor’dan Caner’in lisansını alabilirsek Caner de sıkıntın yok, oynamak istiyor. Giresunspor çok ciddi bir camia. Her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçteyiz. Yeter ki bu armaya sahip çıkacak oyuncu olsun. İç transferde yol ayrılacak arkadaşlar var. Hizmetini doldurmuş arkadaşlar var. Hesaplarını kapattıktan sonra gereken bilgileri vereceğim. Devam etmek istediğimiz isimlerle görüşeceğim. Düşündüğümüz arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Giresunspor’a çok ciddi futbolcular geleceğini vurgulayan Başkan Bozbağ, ”Çok ciddi yabancılarla görüşüyoruz. Süper Lig’den ve 1. Lig’den temaslarımız var. Şampiyonluklar yaşamış, üst düzey takımlarda oynamış oyuncular gelecek buraya. 2 Temmuz gibi kamp düşünülüyor. İkinci etap kampında hazırlık maçını fazla oynayacağımız yerde yapacağız. Bolu’da olacak kamp ama otel belli değil henüz” diye konuştu.

Panajotis Dimitriadis’in imza atma ihtimali düşük

Panajotis’i de elinde tutmak istediklerini söyleyen Başkan Bozbağ, “Ben ona saygı duyuyorum ama bir rakam istemenin adabı vardır. Ben Panosu’yu Giresunspor’a getirdiğimde adını kimse duymamıştı. Kimse Giresunspor’dan büyük değildir. Biz bir şart sunduk o şartta durduk, Dodo geldi imzasını attı. Panos’tan da aynı hareketi bekliyorum. Her şey para değil. Panosun imza atma ihtimalini düşük görüyorum. Giresunspor’u başka takımla mukayese ettirmem. Giresunspor’un ayrıcalığı var. Giresunspor yönetimi taahhüt ettiği parayı ödüyor. Transferler çok hızlı devam edecek. Giresun’a bu sıralar çok fazla uçak gelecek. Bu uçaklar transfer için gelecek” ifadelerini kullandı.

’Giresunspor borçsuzluğun sevincini yaşıyor’ diyen Bozbağ, şunları söyledi:

“Giresunspor, özel idareden 7 dönüm yeri tahsis ederek benzin istasyonu çalışmalarına başlamıştır. Çok ciddi talepler vardır. Ciddi bir gelirdir. İkinci idman sahası için 10 dönüm arazi üzerine alt yapı tesisi ve saha için temel atılmıştır. Giresunspor ikinci tesislerine kavuşacak. İlk defa VİP araç satın almıştır. Giresunspor mülk edinmeye başlamıştır. Geçmiş yılların aksine bütün aldığı mülkler kendi üzerinedir."